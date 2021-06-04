«Спартак» претендует на правого защитника «Спортинга». Судьбу сделки решит Руй Витория

Московский «Спартак» является претендентом на правого защитника лиссабонского «Спортинга» Валентена Розье, сообщает A Bola.



По информации издания, 24-летний французский футболист не входит в планы главного тренера португальской команды Рубена Аморима. Игроком также интересуются во Франции и Турции. В частности, купить Валентена хочет «Бешикташ», за который он выступал на правах аренды в завершившемся сезоне, однако турецкий клуб не может удовлетворить финансовые запросы «Спортинга». В свою очередь «Спартак» готов заплатить за защитника € 5 млн.



Отмечается, что в настоящее время красно-белые не делают официального предложения, поскольку ждут вердикта от нового главного тренера команды Руя Витории. Судьба трансфера зависит от португальского специалиста.



Розье перешёл в «Спортинг» из «Дижона» в 2019 году. В минувшем сезоне в составе «Бешикташа» защитник провёл 33 матча в турецкой Суперлиге, забил один гол и отдал шесть результативных передач.