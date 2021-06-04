Уткин: Шунин — слабейший первый номер сборной России на большом турнире в истории

Известный блогер Василий Уткин поделился мнением о выборе основного вратаря сборной России на предстоящем чемпионате Европы — 2020.
«Итак, Черчесов вслух сказал то, что и так было уже практически ясно: первым номером на Евро будет Шунин. Собственно, такие решения лет за 20 не бывали сенсационными. Разве кроме Евро-12, когда основным при живом Акинфееве был Малафеев. Он тогда справился на уровне сборной. Не вышли из группы, но дело было не во вратаре. Ещё можно вспомнить ЧМЯК (Япония и Корея, 2002), когда в сборной играл не сильнейший вратарь того времени Овчинников, а Нигматуллин. Тогда они были несопоставимы. Но это не было неожиданностью, Овчинникова сборная с Романцевым последовательно игнорировала.
Возвращаясь в сегодня, никакого иного решения и быть не могло. У Сафонова и Дюпина пол-игры за сборную на двоих. Отсев Лунёва тоже вещь достаточно очевидная. Но это не меняет того обстоятельства, что Антон Шунин при всём уважении — точно слабейший первый номер сборной на большом турнире в истории сборной России. Можно поспорить насчёт Нигматуллина образца 2002 года, но это будет очень недолгий спор, и я его не начну», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 4 июня 2021
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