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Трент Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы в товарищеском матче

Трент Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы в товарищеском матче
Михаил Рождественский
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Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд исключён из заявки сборной Англии на чемпионат Европы — 2020 и пропустит турнир, сообщает BBC.

22-летний футболист получил травму бедра в недавнем товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0). До этого неоднократно сообщалось, что Трент не попадёт в заявку сборной на Евро, однако его включили в расширенный список, а затем он работой на сборах убедил тренерский штаб, что должен поехать на турнир. Ожидается, что Александер-Арнольд пропустит шесть недель.

Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

Календарь Евро-2020

Видеообзор матча Англия — Австрия:

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