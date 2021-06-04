Трент Александер-Арнольд пропустит Евро-2020 из-за травмы в товарищеском матче

Защитник «Ливерпуля» Трент Александер-Арнольд исключён из заявки сборной Англии на чемпионат Европы — 2020 и пропустит турнир, сообщает BBC.



22-летний футболист получил травму бедра в недавнем товарищеском матче с национальной командой Австрии (1:0). До этого неоднократно сообщалось, что Трент не попадёт в заявку сборной на Евро, однако его включили в расширенный список, а затем он работой на сборах убедил тренерский штаб, что должен поехать на турнир. Ожидается, что Александер-Арнольд пропустит шесть недель.



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Сборной Англии на групповом этапе предстоит сыграть с командами Хорватии, Чехии и Шотландии.

Видеообзор матча Англия — Австрия: