Зарема Салихова показала подарок от Хиддинка после успехов сборной России на Евро-2008

Зарема Салихова, жена владельца «Спартака» Леонида Федуна, которая недавно покинула совет директоров московского клуба, сделала новый пост в своём телеграм-канале. Девушка показала подарок от Гуса Хиддинка после успешного выступления сборной России на Евро-2008. Тренер национальной команды подарил ей мяч континентального первенства.
Накануне Зарема Салихова создала свой канал в Телеграме. Первую публикацию в сообществе мессенджера она посвятила теме сексизма в обществе и в частности в футболе.
Напомним, в начале мая Салихова получила официальный статус в «Спартаке», войдя в совет директоров и став главой комитета по аудиту и вознаграждениям. Впоследствии она выразила несогласие с приглашением Руя Витории на пост главного тренера команды и покинула совет директоров.
- 4 июня 2021
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