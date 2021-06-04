Киркоров поучаствовал в тренировке сборной России. Видео

Российский певец Филипп Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией в преддверии чемпионата Европы — 2021.
Эстрадный артист примерил футболку национальной команды, а также сделал совместную фотографию с игроками. После чего Киркоров пообщался с главным тренером Станиславом Черчесовым, игроками и персоналом.
Киркоров посетил тренировку сборной России по футболу. Видео.
Ранее стало известно, что певец исполнит гимн перед товарищеским матчем сборной России с Болгарией. Матч состоится завтра, 5 июня, на стадионе «ВТБ Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 мск.
Сборной России предстоит выступить на чемпионате Европы — 2020, который должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса был перенесён на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Российской команде на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией.
- 4 июня 2021
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