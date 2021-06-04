«Челси» объявил об уходе Вилли Кабальеро
Поделиться
39-летний аргентинский голкипер Вилли Кабальеро покидает лондонский «Челси», информирует официальный сайт «аристократов».
Пресс-служба «Челси» посвятила Кабальеро материал, в котором перечислила заслуги аргентинского вратаря перед лондонским клубом. В составе «аристократов» футболист успел завоевать Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.
Вилли Кабальеро является воспитанником «Бока Хуниорс». В 2004 году он перешёл в «Эльче», в котором за семь лет провёл 186 матчей и пропустил 208 мячей. В 2011 году он перешёл в «Малагу». Спустя три года за € 8 млн его приобрёл «Манчестер Сити». Летом 2017 года на правах свободного агента Вилли подписал контракт с «Челси», где выступал до конца сезона-2020/2021.
Новость по темеОливье Жиру продлил контракт с «Челси»
Комментарии
Рекомендуем вам
- 4 июня 2021
-
22:46
-
22:37
-
22:11
-
22:09
-
22:08
-
21:40
-
21:32
-
21:30
-
21:03
-
21:02
-
20:51
-
20:31
-
20:23
-
20:20
-
20:13
-
20:06
-
19:58
-
19:54
-
19:51
-
19:44
-
19:35
-
19:33
-
19:20
-
19:18
-
19:08
-
19:04
-
19:00
-
18:53
-
18:48
-
18:39
-
18:22
-
18:16
-
17:55
-
17:54
-
17:38
Партнерский контент
Рекомендуем вам