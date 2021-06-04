«Челси» объявил об уходе Вилли Кабальеро

39-летний аргентинский голкипер Вилли Кабальеро покидает лондонский «Челси», информирует официальный сайт «аристократов».

Пресс-служба «Челси» посвятила Кабальеро материал, в котором перечислила заслуги аргентинского вратаря перед лондонским клубом. В составе «аристократов» футболист успел завоевать Кубок Англии, Лигу Европы и Лигу чемпионов.

Вилли Кабальеро является воспитанником «Бока Хуниорс». В 2004 году он перешёл в «Эльче», в котором за семь лет провёл 186 матчей и пропустил 208 мячей. В 2011 году он перешёл в «Малагу». Спустя три года за € 8 млн его приобрёл «Манчестер Сити». Летом 2017 года на правах свободного агента Вилли подписал контракт с «Челси», где выступал до конца сезона-2020/2021.