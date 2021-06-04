Оливье Жиру продлил контракт с «Челси»

Французский нападающий Оливье Жиру продлил контракт с лондонским «Челси», информирует официальный сайт «аристократов».

Стороны подписали соглашение сроком на один год, до конца сезона-2021/2022. Финансовые детали сотрудничества не разглашаются.

«Оливье сыграл весомую роль во многих важных моментах для клуба: от победы в Кубке Англии в 2018 году, до забитых мячей на пути к победе в Лиге Европы в 2019 году. Он продолжает забивать важные голы, мы никогда не забудем его забитый мяч в матче с «Атлетико» на пути к кубку Лиги чемпионов завершившегося сезона», — приводит слова директора «Челси» Марины Грановской пресс-служба клуба.

Жиру выступает за «Челси» с 2018 года. До этого форвард защищал цвета «Арсенала», «Монпелье» и других команд во Франции. В завершившемся сезоне 34-летний нападающий принял участие в 17 матчах английской Премьер-лиги и забил четыре гола. Ранее СМИ писали, что в услугах французского футболиста заинтересованы «Рома», «Милан», «Интер» и «Ювентус».