Бывший начальник полиции Турции осуждён на 2170 лет за заговор против «Фенербахче»

Турецкий суд вынес приговоры по делу о сговоре против руководителей «Фенербахче», сообщает ESPN.

В 2011 году бывший президент «Фенербахче» Азиз Йилдирим был приговорён к шести годам тюремного заключения по обвинению в договорных матчах и создании незаконной организации. Он провёл год в заключении. На суде он опроверг обвинения и сказал, что дело было специально сфабриковано, чтобы подорвать стамбульский клуб, который 19 раз выигрывал внутренний чемпионат Турции.

В 2016 году обвинительный акт Стамбула утверждал, что договорные матчи 2011 года были заговором сторонников общественного деятеля Фетхуллаха Гюлена, которые проникли в турецкую судебную систему и полицию, чтобы подставить клуб и свергнуть их руководителей.

5 июня суд приговорил Хидайета Караджу, который был главой медиа-группы Samanyolu, позже закрытой правительством, к 1406 годам тюремного заключения. Караджу обвинили в подстрекательстве к прослушиванию телефонных разговоров и подделке документов.

Бывший начальник полиции Назми Ардич был приговорен к 2170 годам заключения по обвинениям в подделке документов и заговоре против клуба. Также сообщается, что суд приговорил к лишению свободы еще как минимум 25 обвиняемых.