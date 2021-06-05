«Ювентус» интересуется полузащитником «Атлетико» Саулем

«Ювентус» заинтересован в приобретении полузащитника «Атлетико» Сауля Ньигеса, сообщает Calciomercato.com.
Как сообщает источник, в трансфере футболиста заинтересовано руководство клуба. «Ювентус» перешёл к активным переговорам с «Атлетико». Мадридский клуб хочет заполучить за полузащитника € 70 млн. Также футболистом интересуются «Манчестер Юнайтед», «ПСЖ» и «Бавария».
Сауль Ньигес является воспитанником мадридского «Атлетико». Он имеет действующий контракт с клубом до июня 2026 года. В минувшем сезоне полузащитник провёл 41 матч, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 55 млн. Футболист провёл 19 матчей за сборную Испании, забил три гола и отдал две результативные передачи.
- 5 июня 2021
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