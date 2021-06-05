Эмерик Лапорт поделился впечатлениями от дебюта за сборную Испании

Защитник «Манчестер Сити» Эмерик Лапорт рассказал о дебюте за сборную Испании в товарищеском матче с Португалией (0:0).



«Чувствую себя хорошо, вчера покинул поле раньше из-за переутомления, ощутил небольшую перегрузку. Что касается решения выступать за сборную Испании, каждый игрок хочет соревноваться на высшем уровне, вот и всё. Я действительно счастлив здесь. Рад быть в расположении испанской команды. Я здесь, потому что захотел этого. Доволен своим шагом и получаю удовольствие от работы с партнёрами по сборной. Благодарен всем за эту возможность. Сообщение Дешаму? Я отправил его, но Дешам мог сменить номер.



Понимаю, что за мной будут пристально наблюдать. Это футбол, тут всегда так. Нужно быть готовым ко всему. Коллеги мне помогают, меня отлично приняли в сборной. Что касается фаворита Евро-2020, у каждого своё мнение на этот счёт. Знаю, что за титул борются больше команд, чем Испания и Франция. Надеюсь, мы победим. У нас есть всё для этого», — приводит слова Лапорта Mundo Deportivo.

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