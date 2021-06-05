20-летний экс-футболист «Милана» покончил с собой

Бывший полузащитник молодёжной команды «Милана» Сеид Визин совершил самоубийство, сообщает Corriere della Sera. Тело 20-летнего футболиста было найдено 4 июня в его квартире в Ночера-Инфериоре.
Визин родился в Эфиопии, в детстве его усыновила итальянская семья. В 2014 году его пригласили в «Милан», Визин выступал за юношеские и молодёжные команды «россонери» вместе с Джанлуиджи Доннаруммой. В 2016 году Сеид перешёл в «Беневенто», спустя полгода ушёл из большого футбола. Недавно Визин стал игроком мини-футбольной команды «Атлетико Виталика».
Футболист неоднократно высказывался с осуждением расизма. На похоронах Визина зачитали письмо на эту тему, которое он отправил в 2019 году своим друзьям и врачу-психотерапевту. «Во мне со временем что-то изменилось. Как будто мне стало стыдно быть черным, как будто я боялся, что меня примут за иммигранта, как будто я должен был доказывать людям, которые меня не знали, что я такой же, как они, что я итальянец и белый», — писал спортсмен.
- 5 июня 2021
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