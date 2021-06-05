Россия — Болгария: Соболев реализовал пенальти в концовке матча

Нападающий сборной России Александр Соболев открыл счёт в матче с национальной командой Болгарии.

На 84-й минуте Соболев реализовал пенальти, назначенный за нарушение против Алексея Миранчука.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Контрольный матч с Болгарией является для сборной России одним из этапов подготовки к чемпионату Европы — 2020. Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.