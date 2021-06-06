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Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка разгромила Британские Виргинские острова

Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка разгромила Британские Виргинские острова
Кирилл Горбачинский
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Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка в матче квалификации чемпионата мира 2022 года обыграла Британские Виргинские острова со счётом 8:0.

При этом шесть мячей подопечные Хиддинка забили в первом тайме. Один из голов оформил полузащитник «Кардиффа» Леандро Бакуна, дубль у Чарлисона Бенсхора из кипрского «Аполлона» и Кенджи Горра из португальского «Насьоналя».

Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка после трех матчей занимает первое место в группе C, имея в активе девять очков. Британские Виргинские острова проиграли четыре матча с общим счетом 0:19. Следующий матч Кюрасао проведет 9 июня против Гватемалы.

ЧМ-2022 - Северная Америка. Группа C. 4-й тур
06 июня 2021, воскресенье. 00:00 МСК
Британские Виргинские острова
Окончен
0 : 8
Кюрасао
0:1 Кювас – 7'   0:2 Мария – 9'   0:3 Бакуна – 11'   0:4 Бенсоп – 18' (пен)   0:5 Бенсоп – 22'   0:6 Мария – 27'   0:7 Горре – 57'   0:8 Горре – 90+1'

Напомним, Хиддинк тренирует сборную Кюрасао с 2020 года. Специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До работы в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.

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