Сборная Кюрасао под руководством Хиддинка разгромила Британские Виргинские острова

Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка в матче квалификации чемпионата мира 2022 года обыграла Британские Виргинские острова со счётом 8:0.

При этом шесть мячей подопечные Хиддинка забили в первом тайме. Один из голов оформил полузащитник «Кардиффа» Леандро Бакуна, дубль у Чарлисона Бенсхора из кипрского «Аполлона» и Кенджи Горра из португальского «Насьоналя».

Сборная Кюрасао под руководством Гуса Хиддинка после трех матчей занимает первое место в группе C, имея в активе девять очков. Британские Виргинские острова проиграли четыре матча с общим счетом 0:19. Следующий матч Кюрасао проведет 9 июня против Гватемалы.

Напомним, Хиддинк тренирует сборную Кюрасао с 2020 года. Специалист возглавлял сборную России с 2006 по 2010 год. В ходе своей карьеры он также тренировал национальные команды Нидерландов, Южной Кореи, Австралии и Турции, а на клубном уровне работал в ПСВ, «Фенербахче», «Валенсии», «Реале», «Бетисе», «Челси» и «Анжи». До работы в Кюрасао Гус возглавлял олимпийскую сборную Китая.