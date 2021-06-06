Экс-игрок сборной Украины: готов брать оружие, если российские войска будут здесь

Экс-вратарь «Мариуполя», «Шахтёра» и сборной Украины Рустам Худжамов рассказал, готов ли участвовать в боевых действиях.
«Никто не хочет умирать. Для меня добровольцы, которые пошли в первые дни, совершили подвиг. Понимаю, что я на такое неспособен. Если надо будет защищать семью, если всё это (российские войска) будет вот здесь, я готов брать оружие. Кстати, оно у меня есть. Легальное, с разрешением. Я буду брать, но слишком много ребят полегло просто так, потому что были дурацкие решения руководства армии. Не хочется потерять жизнь, потому что у кого-то не хватает знаний в голове», — сказал Худжамов в интервью на YouTube-канале SportArena.
Худжамов выступал за такие клубы, как киевское «Динамо», «Закарпатье», «Харьков», донецкий «Шахтёр», «Металлург», «Заря», «Мариуполь» и другие команды. В 2020 году Худжамов объявил о завершении игровой карьеры.
- 7 июня 2021
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