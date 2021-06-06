Жена Ари рассказала, почему вернулась к футболисту после развода

Модель Наталья Грызлова, жена футболиста Ари, рассказала подробности отношений с игроком.
«9 лет мы вместе, но в этот период расставались. Я разводилась с ним, а потом вышла замуж за него второй раз. Поэтому у меня два обручальных кольца. Очень многое было за эти годы, многие пытались нас разъединить, очень через многое прошли. Я никогда не даю повода для ревности. Но друзей мужского рода у меня больше нет. Когда мы расставались с ним на определенный период, тогда он мне не давал быть ни с кем. И был момент, что в период расставания у меня начались другие отношения. В прямом и переносном смысле он свернул горы, чтобы вернуть меня. Он большой собственник, своё никому.
Я знаю все его секреты и из его уст. В один день он пришел и рассказал все, что скрывалось и во всех подробностях. Поэтому секретов у нас больше нет.
Бразильцы не хранят верность одной женщине? Вы знаете, тут дело не в национальности, а в людях. У меня, к сожалению, очень много знакомых русских семей, где мужья верность не хранили. Поэтому корень проблемы измен не в национальности», — приводит слова Грызловой Sport24 со ссылкой на "Инстаграм" модели.
Ари перебрался в Россию в 2010 году, пополнив состав «Спартака». В 2013 году форвард перешёл в «Краснодар», откуда впоследствии уходил в аренду в «Локомотив». В 2018-м футболист получил российский паспорт и сыграл два матча за сборную России.
- 7 июня 2021
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