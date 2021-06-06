Рабьо: Роналду сказал: «У Франции сильная команда, но остерегайтесь Португалии»
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Полузащитник «Ювентуса» и сборной Франции Адриен Рабьо рассказал о разговоре с партнёром по туринской команде Криштиану Роналду, выступающим за национальную команду Португалии.
«Мы говорили с Криштиану немного раньше. Он сказал, что у нас сильная команда, потому что в последнее время в „Ювентусе“ часто обсуждали сборную Франции. Но он сказал: „Остерегайтесь Португалии“», — приводит слова Рабьо Get French Football News.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборные Франции и Португалии выступят в одной группе. Встреча команд на групповом этапе турнира состоится 23 июня.
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