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«Барселона» подозревает, что Дембеле специально не подписывает новый контракт

«Барселона» подозревает, что Дембеле специально не подписывает новый контракт
Артур Иванов
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«Барселона» считает, что полузащитник Усман Дембеле намеренно затягивает переговоры о новом контракте, сообщает Mundo Deportivo.

Контракт игрока с «Барсой» действует до июня 2022 года. По информации источника, президент Жоан Лапорта и руководство клуба заинтересованы в продлении соглашения. Однако футболист высказался, что не хочет торопиться с принятием решения, так как все его мысли связаны с предстоящим чемпионатом Европы

В каталонском клубе подозревают, что футболист хочет запросить большую зарплату после возможного удачного выступления на Евро либо уже мог согласовать предварительный контракт с другим клубом.

«Барса» приобрела француза в 2017 году у дортмундской «Боруссии» за € 135 млн. Ранее им интересовался «Манчестер Юнайтед», однако также сообщалось, что сам Дембеле желает продлить контракт с «Барселоной».

В сезоне-2020/2021 Усман Дембеле провел за «блаугранас» 44 матча, в которых забил 11 голов и отдал 5 голевых передач.

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