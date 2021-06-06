Почётный президент РФС: УЕФА обязательно запретит форму Украины с изображением Крыма

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков высказался об игровой форме, в которой сборная Украины будет выступать на предстоящем чемпионате Европы. Напомним, ранее глава Украинской ассоциации футбола представил новую форму сборной, главной особенностью которой стало изображение границ страны.

«В УЕФА обязательно на это отреагируют и запретят форму. Есть регламент, где чётко прописано, какие символы и флаги можно изображать. На тренировочной форме они могут так сделать, а на боевой не имеют права», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.