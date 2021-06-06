Назван стартовый состав молодёжной сборной России на матч с Сербией

Стал известен стартовый состав молодёжной сборной России на товарищеский матч с Сербией.
Россия U21: Агкацев, Агапов, Прохин, Боженов, Сильянов, Литвинов, Умяров, Пруцев, Игнатов, Тюкавин, Климов.
Запасные: Будачёв, Ботнарь, Карпов, Хлусевич, Хотулёв, Кармаев, Степанов, Кравцов, Карапузов, Кривцов, Косарев, Ушаков.
Товарищеский матч пройдёт в Стара-Пазова (Сербия). Встреча начнётся в 19:00 мск.
Напомним, молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы 2021 года после проигрыша Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа. Российская сборная не может выйти в плей-офф турнира с 1998 года.
После 1998 года молодёжная сборная России два раза выходила в финальную часть первенства Европы. В 2013 году команда заняла на групповом этапе Евро четвёртое место, а в 2021 году российская молодёжка стала третьей в группе со сборными Дании, Франции и Исландии.
- 7 июня 2021
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