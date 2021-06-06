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Молодёжная сборная России сыграла вничью с Сербией

Молодёжная сборная России сыграла вничью с Сербией
Алексей Ласнов
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В товарищеском матче молодёжная сборная России сыграла вничью с Сербией. Встреча проходила в Стара-Пазове (Сербия) и завершилась со счётом 0:0.

В предыдущем товарищеском матче российская команда обыграла сборную Болгарии (1:0).

Напомним, молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы 2021 года после проигрыша Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа. Российская сборная не может пробиться в плей-офф турнира с 1998 года.

После 1998 года молодёжная сборная России два раза выходила в финальную часть первенства Европы. В 2013 году команда заняла на групповом этапе Евро четвёртое место, а в 2021 году российская молодёжка стала третьей в группе, где выступали также сборные Дании, Франции и Исландии.

Товарищеские матчи U21. Товарищеские матчи U21
06 июня 2021, воскресенье. 19:00 МСК
Сербия U21
Окончен
0 : 0
Россия U21
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