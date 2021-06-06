Молодёжная сборная России сыграла вничью с Сербией
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В товарищеском матче молодёжная сборная России сыграла вничью с Сербией. Встреча проходила в Стара-Пазове (Сербия) и завершилась со счётом 0:0.
В предыдущем товарищеском матче российская команда обыграла сборную Болгарии (1:0).
Напомним, молодёжная сборная России вылетела с чемпионата Европы 2021 года после проигрыша Дании (0:3) в матче 3-го тура группового этапа. Российская сборная не может пробиться в плей-офф турнира с 1998 года.
После 1998 года молодёжная сборная России два раза выходила в финальную часть первенства Европы. В 2013 году команда заняла на групповом этапе Евро четвёртое место, а в 2021 году российская молодёжка стала третьей в группе, где выступали также сборные Дании, Франции и Исландии.
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