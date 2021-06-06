Германия обыграла Португалию и стала победителем молодёжного Евро — 2021

В финальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Германии встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу немцев. Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров, которую возглавил Георгий Круашвили.

На протяжении всего матча игра была примерно равной. Португалия немного больше владела мячом, а Германия чаще била по воротам. Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте, его автором стал Лукас Нмеча. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Германии.

Таким образом, национальная команда Германии стала победителем молодёжного чемпионата Европы — 2021. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.