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Германия обыграла Португалию и стала победителем молодёжного Евро — 2021

Германия обыграла Португалию и стала победителем молодёжного Евро — 2021
Максим Хрущ
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В финальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Германии встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу немцев. Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров, которую возглавил Георгий Круашвили.

На протяжении всего матча игра была примерно равной. Португалия немного больше владела мячом, а Германия чаще била по воротам. Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте, его автором стал Лукас Нмеча. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Германии.

Таким образом, национальная команда Германии стала победителем молодёжного чемпионата Европы — 2021. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.

U21 ЧЕ-2021. Финал
06 июня 2021, воскресенье. 22:00 МСК
Германия U21
Окончен
1 : 0
Португалия U21
1:0 Нмеча – 49'
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