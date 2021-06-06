Германия обыграла Португалию и стала победителем молодёжного Евро — 2021

В финальном матче чемпионата Европы — 2021 молодёжная сборная Германии встретилась с национальной командой Португалии. Матч проходил на стадионе «Стожице» в Любляне (Словения) и завершился со счётом 1:0 в пользу немцев. Встречу обслуживала грузинская бригада арбитров, которую возглавил Георгий Круашвили.
На протяжении всего матча игра была примерно равной. Португалия немного больше владела мячом, а Германия чаще била по воротам. Единственный гол в матче был забит на 49-й минуте, его автором стал Лукас Нмеча. Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную победу национальной команды Германии.
Таким образом, национальная команда Германии стала победителем молодёжного чемпионата Европы — 2021. Напомним, сборная России, набрав три очка, заняла третье место в группе C и не вышла в плей-офф.
- 7 июня 2021
-
18:51
-
18:20
-
18:13
-
18:10
-
17:55
-
17:55
-
17:40
-
17:28
-
17:25
-
17:03
-
17:01
-
16:54
-
16:51
-
16:48
-
16:41
-
16:41
-
16:24
-
16:19
-
16:08
-
16:07
-
16:00
-
15:52
-
15:51
-
15:42
-
15:35
-
15:28
-
15:23
-
15:09
-
15:08
-
15:08
-
14:55
-
14:42
-
14:28
-
14:17
-
14:16