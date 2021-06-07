So Foot: сумеречная Россия и северная Финляндия разыграют третье место в группе на Евро
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Редакция издания So Foot, анализируя группу B на грядущем чемпионате Европы — 2020, считает, что судьба третьего места квартета решится в очной встрече сборных России и Финляндии.
«Фаворитов группы B и кандидатов на окончательную победу – сборную Бельгии – наверняка будут преследовать, занимая второе место, датчане во главе со своим плеймейкером Кристианом Эриксеном. Таким образом, третье место будет разыграно в очном матче северной Финляндией и сумеречной России», — пишет издание So Foot.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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