Хавбек Киселёв покинул «Крылья Советов»
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об уходе полузащитника Геннадия Киселёва в связи с истечением срока действия контракта.
«Наш клуб благодарит Геннадия Киселёва за выступления в составе нашей команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».
Напомним, Киселёв стал игроком «Крыльев Советов» в 2016 году. Полузащитник выступал за молодёжную команду самарского клуба, а также провёл три матча за основную команду. В минувшем сезоне Киселёв выступал на правах аренды за омский «Иртыш». На его счету 31 матч Футбольной национальной лиги.
Самарские «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 выиграли первенство ФНЛ и вышли в элитный дивизион.
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