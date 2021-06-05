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Хавбек Киселёв покинул «Крылья Советов»

Хавбек Киселёв покинул «Крылья Советов»
Диана Валавичюте
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«Крылья Советов» на официальном сайте объявили об уходе полузащитника Геннадия Киселёва в связи с истечением срока действия контракта.

«Наш клуб благодарит Геннадия Киселёва за выступления в составе нашей команды и желает удачи в дальнейшей карьере!» — говорится в сообщении пресс-службы «Крыльев Советов».

Напомним, Киселёв стал игроком «Крыльев Советов» в 2016 году. Полузащитник выступал за молодёжную команду самарского клуба, а также провёл три матча за основную команду. В минувшем сезоне Киселёв выступал на правах аренды за омский «Иртыш». На его счету 31 матч Футбольной национальной лиги.

Самарские «Крылья Советов» по итогам сезона-2020/2021 выиграли первенство ФНЛ и вышли в элитный дивизион.

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