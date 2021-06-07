В Кремле призвали не разжигать ненависть между русскими и украинцами перед Евро-2020

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, ответил на вопрос, подстегнёт ли политическую напряжённость возможная встреча российской сборной с Украиной на чемпионате Европы по футболу — 2020.



«Не подстегнёт. Спорт есть спорт, и уж по крайней мере нам нужно быть выше того, чтобы разжигать какую-то ненависть между русскими и украинцами. Мы всегда были против этого, и, наоборот, мы убеждены в том, что мы два родственных народа. И по крайней мере в нашей стране украинцы всегда желанные гости», — приводит слова Пескова «Р-Спорт».



Евро-2020 должен был пройти прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. На групповом этапе сборная России сыграет с Бельгией, Данией и Финляндией. В свою очередь Украина встретится с Нидерландами, Австрией и Северной Македонией.