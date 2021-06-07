Хавбек «Арсенала» Томас Парти исключён из сборной Ганы за опоздание на тренировку

Полузащитник лондонского «Арсенала» Томас Парти исключён из сборной Ганы, сообщает Ghanasoccernet.



По информации источника, главный тренер ганской национальной команды Чарльз Аконнор принял такое решение после того, как Парти опоздал на командную тренировку. Сейчас сборная Ганы готовится к товарищеском матчу с национальной командой Марокко, который состоится завтра, 8 июня. Подопечные Чарльза Аконнора также проведут товарищескую встречу с Кот-д'Ивуаром 12 июня.



Напомним, Парти выступает за лондонский «Арсенал» с 2020 года. Ранее ганский полузащитник играл в составе мадридского «Атлетико». В минувшем сезоне Парти принял участие в 24 матчах английской Премьер-лиги и отдал две результативные передачи. С 2016 года Парти вызывается в национальную команду Ганы.