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Почему Бензема поехал, а Смолов — нет? Первый выпуск «ЕвроПодкаста»

Почему Бензема поехал, а Смолов — нет? Первый выпуск «ЕвроПодкаста»
Михаил Рождественский
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Добро пожаловать в новый «ЕвроПодкаст», где авторы «Чемпионата» Григорий Телингатер и Евгений Марков в компании самых футбольных гостей нашей страны обсуждают Евро-2020 и всё-всё вокруг исторического турнира.

В первом выпуске вместе с Романом Шишкиным мы предвкушаем Евро и задаёмся вопросами про состав сборной России, Смолова и Бензема. В общем, знакомимся!

Канал Телингатера про Англию. Канал Маркова про кайф, футбол и путешествия.

Слушайте на удобных платформах:
в iTunes
в «Яндекс. Музыке»
в плеере Podster

Первый выпуск «ЕвроПодкаста» удобнее слушать по таймкодам:
0:00 – Привет!
1:04 – Экспресс-выпуск новостей: про сборные, и не только про нашу;
4:58 – Гость, которого Марков недавно встретил на Патриках;
6:42 – Кто удивил в списке Черчесова?
9:40 – Обсуждаем защитников с Романом Шишкиным;
16:21 – Где Смолов?
24:02 – Какой он, Черчесов? И почему его шутки заходят?
31:27 – Чем занимаются футболисты в день матча?
34:00 – «Мы легко дойдём до финала». Что произошло на Евро-2012?
36:52 – За кем следить из других сборных? Бензема?!
42:05 – Чипсики!

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