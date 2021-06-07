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Сборная Испании будет вакцинирована от коронавируса перед Евро-2020

Сборная Испании будет вакцинирована от коронавируса перед Евро-2020
Диана Валавичюте
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Завтра, 8 июня, Министерство здравоохранения Испании даст разрешение на вакцинацию сборной страны от коронавирусной инфекции, сообщает COPE.

Ранее испанская сборная уже подавала запрос на данное разрешение, однако Минздрав решил отклонить его. После того как стало известно, что полузащитник Серхио Бускетс заразился коронавирусом, министерство изменило своё решение.

Напомним, Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавирусной инфекции турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборная Испании на групповом этапе турнира сыграет с национальными командами Швеции, Польши и Словакии.

Календарь Евро-2020
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