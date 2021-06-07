Чорлука согласился войти в тренерский штаб Николича в «Локомотиве»

Бывший защитник «Локомотива» Ведран Чорлука войдёт в тренерский штаб Марко Николича, сообщает «Спорт-экспресс».
Контракт с Чорлукой будет подписан в ближайшее время.
Отметим, Чорлука войдёт в тренерский штаб сборной Хорватии на чемпионате Европы — 2020. 35-летний хорват будет исполнять роль ассистента главного тренера национальной команды Златко Далича, об этом сообщил президент федерации футбола Хорватии Давор Шукер.
В конце марта Чорлука объявил об уходе из московского клуба. По завершении сезона он сообщил о завершении футбольной карьеры. Хорват с «Локомотивом» трижды завоевал Кубок России и ещё один раз – Суперкубок.
В сезоне-2020/2021 Чорлука провёл за московский «Локомотив» 22 матча в Российской Премьер-Лиге, отдал две результативные передачи.
- 7 июня 2021
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