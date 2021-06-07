Черчесов: Киркоров нас перепутал, а его спутать невозможно

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов прокомментировал появление певца Филиппа Киркорова на сборах национальной команды.
«Киркоров приехал, и расслабленности было пять минут, потом была работа. Нам надо концентрированно работать. Постараемся максимально просчитать все наши действия в будущих матчах.
Филипп путал фамилии? Нас то он перепутал, а его спутать невозможно. Пришла идея пригласить Киркорова, потому что узнали, что он будет исполнять гимн. УЕФА прислал письмо, что ему нельзя выходить на поле, и он расстроился. Мы решили его пригласить, чтобы уделить ему внимание. Думаю, и ему, и нам это доставило удовольствие. Мы выиграли 1:0, все довольны», — сказал Черчесов в эфире «России 24».
На базе в Новогорске Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом, а Черчесова назвал «Черкесовым Станиславом Соломоновичем». Главного тренера это повеселило, а певец в ответ разрешил называть его Басковым.
- 7 июня 2021
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