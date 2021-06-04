«Он по-русски говорит?» Киркоров перепутал Оздоева с Фернандесом

Российский певец Филипп Киркоров в компании своего восьмилетнего сына посетил тренировку сборной России по футболу перед контрольным матчем с Болгарией. Во время визита артиста к национальной команде произошёл комичный эпизод – Киркоров перепутал Магомеда Оздоева с Марио Фернандесом.

Филипп Киркоров остановил своего сына перед Оздоевым, сказав: «Здравствуйте, Марио! Ну, вот, смотри, это твой кумир». Далее певец обратился к окружающим с вопросом: «Он по-русски говорит?»

Ответ на этот вопрос Киркоров получил непосредственно от «Марио», которым на самом деле оказался Магомед Оздоев: «Да, конечно, говорю! Я не Марио, я Магомед Оздоев. Марио сейчас спустится, или он уже в тренажерном зале». Далее артист попытался сгладить неловкость, но на его лице читалась растерянность.

Видео можно посмотреть в официальном "инстаграме" сборной России