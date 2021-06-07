Денис Макаров попал в символическую сборную молодёжного Евро

УЕФА опубликовал символическую сборную молодёжного чемпионата Европы. Полузащитник «Рубина» Денис Макаров стал единственным из россиян, попавшим в число лучших игроков турнира.



Вратари: Андрей Влад (Румыния), Марко Карнезекки (Италия), Диогу Кошта (Португалия).



Защитники: Давид Раум (Германия), Диогу Кейруш (Португалия), Нико Шлоттербек (Германия), Мадс Бек (Дания), Перр Схюрс (Нидерланды), Виктор Нельссон (Дания), Ридле Баку (Германия), Хорхе Куэнка (Испания).



Полузащитники: Фабиу Виейра (Португалия), Дани де Вит (Нидерланды), Гонсало Вильяр (Испания), Витинья (Португалия), Никлас Дорш (Германия), Денис Макаров (Россия), Арне Майер (Германия).



Нападающие: Лука Иванушец (Хорватия), Лукас Нмеча (Германия), Якоб Бруун Ларсен (Дания), Дани Мота (Португалия), Хави Пуадо (Испания).

Макаров принял участие во всех трёх матчах молодёжной сборной России на групповом этапе, забил один гол. Российская команда не вышла из группы.