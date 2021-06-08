РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу представителей на Евро-2020
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Российская Премьер-Лига вошла в пятёрку лучших европейских чемпионатов по количеству игроков-представителей на Евро-2020, информирует Sportskeeda.
Представительство РПЛ на континентальном первенстве будет состоять из 32 футболистов, среди которых такие звёзды, как Деян Ловрен и Никола Влашич (оба из сборной Хорватии), поляк Гжегож Крыховяк, нидерландец Квинси Промес и швед Джордан Ларссон.
Топ-5 лиг по числу представителей на Евро-2020:
- Английская Премьер-лига – 118 игроков;
- Бундеслига – 90 игроков;
- Серия А – 70 игроков;
- Испанская Примера – 39 игроков;
- Российская Премьер-Лига – 32 игрока.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.
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