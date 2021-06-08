РПЛ вошла в топ-5 лиг по числу представителей на Евро-2020

Российская Премьер-Лига вошла в пятёрку лучших европейских чемпионатов по количеству игроков-представителей на Евро-2020, информирует Sportskeeda.

Представительство РПЛ на континентальном первенстве будет состоять из 32 футболистов, среди которых такие звёзды, как Деян Ловрен и Никола Влашич (оба из сборной Хорватии), поляк Гжегож Крыховяк, нидерландец Квинси Промес и швед Джордан Ларссон.

Топ-5 лиг по числу представителей на Евро-2020:

Английская Премьер-лига – 118 игроков; Бундеслига – 90 игроков; Серия А – 70 игроков; Испанская Примера – 39 игроков; Российская Премьер-Лига – 32 игрока.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург.