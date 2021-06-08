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Ди Франческо возглавил «Верону»

Ди Франческо возглавил «Верону»
Кирилл Горбачинский
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«Верона» на официальном сайте сообщила о назначении Эусебио Ди Франческо на должность главного тренера клуба. Соглашение с 51-летним итальянским специалистом подписано на два года.

Последним клубом Ди Франченко был «Кальяри». Также в послужном списке специалиста значатся «Сампдория», «Рома», «Сассуоло», «Лечче», «Пескара» и «Виртус Ланчано».

Прошлый главный тренер Иван Юрич покинул команду по окончании прошлого сезона. Минувший чемпионат «Верона» с 45 очками завершила на 10 месте в турнирной таблице Серии А.

В конце мая Иван Юрич заключил контракт с «Торино» на три года. На посту главного тренера «Торино» он сменил 48-летнего итальянца Давиде Николу, под руководством которого клуб занял 17-е место в турнирной таблице, оказавшись на грани вылета в Серию B.

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