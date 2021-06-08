Могут ли Россия и Украина встретиться на Евро-2020? Турнирные расклады

Сборные России и Украины, как и футбольные клубы из этих стран, разводят по разным группам в международных турнирах из-за политических причин. Однако нельзя исключать вероятность, что государства, отношения между которыми в последнее время накалились, смогут пересечься между собой в плей-офф грядущего чемпионата Европы — 2020.

Есть три вариации турнирных раскладов, при которых национальные команды России и Украины могут встретиться на континентальном первенстве.

Первый вариант

Сборная Украины должна выиграть свою группу, а Россия — занять второе место в своём квартете. Далее командам предстоит преодолеть стадию 1/8 финала, а вот в четвертьфинальном матче, который пройдёт в Баку, Россия и Украина смогут встретиться лицом к лицу.

При таком раскладе сборная Украины на стадии 1/8 финала встретится с командой, занявшей третье место в группе D, E или F. А Россия, финишировав на второй строчке, на пути к четвертьфиналу с Украиной должна будет пройти Турцию, Швейцарию или Уэльс.

Второй вариант

Сборная России должна выиграть свою группу, а Украина — занять второе место в своём квартете. В данном случае очное противостояние команд также возможно в четвертьфинале. Отличие лишь в соперниках на стадии 1/8 финала. Украинцам, вероятнее всего, предстоит провести матч со сборной Италии, а Россия встретится с третьей командой группы A, D, E или F.

Третий вариант

Сборная России должна выйти из своей группы с третьего места, а национальная команды Украины – со второго. Далее россиянам предстоит пройти на стадии 1/8 финала победителя группы F (Францию, Германию или Португалию), потом, в четвертьфинале, команда Черчесова встретилась бы со вторым местом группы D или E. И только тогда Россия могла бы рассчитывать на встречу с Украиной в полуфинале. Украинцам, к слову, предстояло бы пройти не менее тернистый путь: в 1/8 финала – победителя группы А (вероятнее всего, Италию), в 1/4 финала – победителя группы B (вероятнее всего, Бельгию).

При этом не стоит исключать, что УЕФА даже при упомянутых выше турнирных раскладах придумает новую схему, дабы развести национальные команды России и Украины. Ведь политическая напряжённость в отношениях между государствами недавно вновь проявилась — сборная Украины презентовала форму на Евро-2020 с изображением Крыма, что не понравилось представителям России.