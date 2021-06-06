«Лучше занимайтесь своими допинговыми скандалами». Украина ответила России по поводу формы

Глава Комитета сборных Украинской ассоциации футбола Мирон Mаркевич ответил на множественные претензии со стороны России, связанные с новой формой сборной Украины, на которой изображён Крым и Донбасс.

«Прежде всего, хотелось бы посоветовать этим «экспертам» лучше заняться допинговыми скандалами, из-за которых сборным России запрещено выступать на крупнейших международных соревнованиях под своим флагом и с гимном. А их наглые требования относительно контуров границ Украины на нашей игровой форме вообще не выдерживают критики. Ведь это же именно россияне оккупировали нашу территорию, а теперь ещё смеют что-то комментировать и рекомендовать.

Я полностью согласен с президентом УАФ Андреем Павелко, который сказал, представляя новую форму, что силуэт Украины будет придавать сил нашим игрокам, ведь они будут сражаться за всю Украину: от Симферополя и Севастополя до Киева, от Донецка и Луганска-до Ужгорода», — приводит слова Маркевича Meta-ratings.com.ua.

Напомним, сборная Украины презентовала новый комплект формы, в котором планирует выступать на предстоящем чемпионате Европы. На футболках из этого комплекта изображено очертание географических границ Украины. Резонанс вокруг экипировки вызван тем, что в составе страны изображены Крым и Донбасс.