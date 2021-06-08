В больницах Санкт-Петербурга перед стартом Евро-2020 кончаются ковидные койки

Ситуация с коронавирусом в Санкт-Петербурге в преддверии чемпионата Европы по футболу находится в нестабильном состоянии. В местных больницах заканчиваются места для ковидных пациентов – свободными остались лишь 8% коечного фонда для пациентов с COVID-19, информирует «Фонтанка».
Местное правительство дало поручение комитету по здравоохранению развернуть дополнительные ковидные койки. На последнем заседании городского правительства динамика заболеваемости не обсуждалась, поднимался лишь вопрос вакцинации.
Примечательно, что в Санкт-Петербурге перестали публиковать данные о наполняемости ковидных госпиталей со 2 июня. Официальная причина отсутствия статистики не сообщается, но СМИ предполагают, что это сделано с целью сохранения туристической привлекательности города в преддверии чемпионата Европы – 2020.
Напомним, Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. «Газпром Арена» примет на своём поле 7 матчей континентального первенства.
- 8 июня 2021
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