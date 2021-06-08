Кварацхелия: Саньоль, как и Слуцкий, находится в хороших отношениях с футболистами
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Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о главном тренере национальной команды, бывшем защитнике «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоле.
«Если говорить о сборной, Вилли Саньоль, как и Леонид Слуцкий, находится в хороших отношениях с футболистами, и это отражается на поле. Верю, что с Саньолем мы добьёмся больших успехов!» — цитирует Хвичу Sportall.ge со ссылкой на «Рустави 2».
Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале этого года. В ходе игровой карьеры он выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию». С 2000 по 2008 год Вилли вызывался в сборную Франции. В составе национальной команды он является обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003) и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.
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