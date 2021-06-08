Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Кварацхелия: Саньоль, как и Слуцкий, находится в хороших отношениях с футболистами

Кварацхелия: Саньоль, как и Слуцкий, находится в хороших отношениях с футболистами
Михаил Рождественский
Комментарии

Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия высказался о главном тренере национальной команды, бывшем защитнике «Баварии» и сборной Франции Вилли Саньоле.

«Если говорить о сборной, Вилли Саньоль, как и Леонид Слуцкий, находится в хороших отношениях с футболистами, и это отражается на поле. Верю, что с Саньолем мы добьёмся больших успехов!» — цитирует Хвичу Sportall.ge со ссылкой на «Рустави 2».

Саньоль возглавил сборную Грузии в феврале этого года. В ходе игровой карьеры он выступал за «Сент-Этьен», «Монако» и «Баварию». С 2000 по 2008 год Вилли вызывался в сборную Франции. В составе национальной команды он является обладателем Кубка конфедераций (2001, 2003) и серебряным призёром чемпионата мира 2006 года.

Новость по теме
«Всё на решающей стадии». Хвича Кварацхелия выступил с заявлением о своём будущем
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021