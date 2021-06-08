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Донни ван де Бек получил травму. Он не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020

Донни ван де Бек получил травму. Он не поможет сборной Нидерландов на Евро-2020
Михаил Рождественский
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Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Нидерландов Донни ван де Бек пропустит чемпионат Европы — 2020, сообщает пресс-служба национальной команды в «Твиттере».

24-летний футболист получил травму и не сможет помочь партнёрам на предстоящем турнире. При этом тренерский штаб сборной принял решение никого не вызывать на замену Донни.

Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, но из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на 2021 год. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Одним из городов, которые примут соревнования, станет Санкт-Петербург.

Сборной Нидерландов на групповом этапе чемпионата Европы предстоит сыграть с национальными командами Украины (13 июня), Австрии (17 июня) и Северной Македонии (21 июня).

Календарь Евро-2020
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