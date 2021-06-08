Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Хачатурянц: пока я руковожу, Васильева в судейском корпусе не будет

Хачатурянц: пока я руковожу, Васильева в судейском корпусе не будет
Арина Лаврова
Комментарии

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Станислава Васильева.

«Отстранение связано с результатами проверки. Решением судейского комитета он не рекомендован во включение ни в один список на следующий год. Это внутренняя проверка. Васильеву кто-то дал 5 млн рублей? Если бы я обладал возможностями следственных органов, и он был пойман за руку, то тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идёт о слухах. Мне до игры из четырёх источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?

Никогда не принимаем решение по одному эпизоду и одной игре. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть чёткий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.

Васильев добровольно согласился пройти полиграф. Но это часть внутреннего расследования. Вернуться в судейство на следующий год Васильев не сможет. Не провожу аналогию с Вилковым. Я вам сказал нет, но это распространяется на тот момент, когда я руковожу судейским корпусом. Теоретически новый глава смог бы вернуть Васильева. Пока я руковожу, этого не будет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.

Ещё одного российского судью пожизненно отстранили от работы! За что так Васильева? Ещё одного российского судью пожизненно отстранили от работы! За что так Васильева?
Комментарии
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021