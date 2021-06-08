Хачатурянц: пока я руковожу, Васильева в судейском корпусе не будет

Глава судейского комитета Российского футбольного союза Ашот Хачатурянц прокомментировал отстранение арбитра Станислава Васильева.



«Отстранение связано с результатами проверки. Решением судейского комитета он не рекомендован во включение ни в один список на следующий год. Это внутренняя проверка. Васильеву кто-то дал 5 млн рублей? Если бы я обладал возможностями следственных органов, и он был пойман за руку, то тогда это рассматривалось бы в другом месте. Но речь идёт о слухах. Мне до игры из четырёх источников позвонили и сказали, но информация юридически не доказана. Разве я могу сказать об этом открыто?

Никогда не принимаем решение по одному эпизоду и одной игре. Мы информацию накапливаем, не реагируем остро на скандалы в прессе. Но когда критическая масса становится приличной, в этот момент запускается процесс проверки. Теперь у нас есть чёткий механизм — решение ЭСК. А дальше это выносится на исполком, где решение утверждается.

Васильев добровольно согласился пройти полиграф. Но это часть внутреннего расследования. Вернуться в судейство на следующий год Васильев не сможет. Не провожу аналогию с Вилковым. Я вам сказал нет, но это распространяется на тот момент, когда я руковожу судейским корпусом. Теоретически новый глава смог бы вернуть Васильева. Пока я руковожу, этого не будет», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.