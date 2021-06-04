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Российского судью пожизненно отстранили от работы в РПЛ: что натворил Васильев и кто следующий?

Ещё одного российского судью пожизненно отстранили от работы! За что так Васильева?
Арина Лаврова
Большая чистка в судейском корпусе России
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Большая чистка в судейском корпусе России: что происходит и кто следующий?

В судейском комитете РФС за последнее время произошло достаточно много изменений. Арбитра Вилкова отстранили пожизненно, Лапочкина – на 90 дней за возможное нарушение статей Дисциплинарного регламента, у Калошина (главный по VAR) истёк срок договора. А сегодня стало известно, что РФС завершил служебную проверку в отношении Станислава Васильева. По информации «Рейтинга Букмекеров», арбитра пожизненно отстранили от работы на матчах РПЛ.

«Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с уровнем судьи РПЛ»

В матче 28-го тура «Ахмат» — «Ротор» судья ошибочно не назначил пенальти в ворота гостей на 85-й минуте. Об этом заявил глава судейского комитета Ашот Хачатурянц:

— Станислав Васильев ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота «Ротора» на 85-й минуте матча с «Ахматом». В концовке чемпионата проходят очень важные матчи, и судьям как никогда нужно понимать свою ответственность. Станислав Васильев допустил грубейшую ошибку, несопоставимую с профессиональным уровнем судьи РПЛ.

По результатам заседания Экспертно-судейской комиссии я принял решение провести служебную проверку в отношении Васильева. До её окончания он будет отстранён от работы на матчах РПЛ, а уже после её завершения будет решаться вопрос о его дальнейшей работе.

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«Хачатурянц наводит порядок. Следующим отстранят Казарцева»

Арбитр Игорь Федотов, продолжающий развивать свой YouTube-канал, ожидает в новом сезоне изменений в плане судейства. Повлияет на это и назначение нового руководителя VAR:

— Васильева пожизненно отстранят от судейства. То, что он сделал в матче «Ахмат» — «Ротор» — предвзятость чистой воды, где судья влиял на положение «Ротора» в турнирной таблице. Скорее всего, ведётся внутреннее расследование, по итогам которого Васильева отстранят, как и Вилкова. «Ротор» в РПЛ не остался, так что отстранением всё и закончится. Если бы «Ротор» остался, думаю, это было бы большой проблемой для Васильева.

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Хачатурянц наводит порядок. Васильев чётко попадает в мою категорию судей, которых я говорил отстранять, убирать в ФНЛ, ПФЛ. Остался ещё Казарцев. Но, думаю, недолго музыке осталось играть. Следующим отстранят Казарцева. Лапочкин тоже закончил, но это дело идёт от УЕФА. В следующем сезоне мы увидим что-то новое со стороны судейства. Если они не возьмутся за голову, всё может дойти до уголовного дела. Но судьи, которые остались — не дураки, они хотят работать, зарабатывать деньги. Немного голову поправят и пойдут работать. Жду, что возможные ошибки будут носить только локальный характер: не добежал, закрыли, перекрыли. Новый руководитель VAR Кирилл Верхолетов — ответственный молодой человек, под крылом Хачатурянца он будет выполнять свою работу более чем достойно.

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Судья Васильев о своём отстранении узнал из прессы

— О своём пожизненном отстранении узнал из прессы, — сообщил арбитр «Чемпионату». — Со мной по этому поводу никто не связывался. Поймите, ситуация не очень приятная для меня, поэтому хочу остаться наедине со своими мыслями.

Хачатурянц комментировать информацию о пожизненном отстранении Васильева отказался. Официально о решении должны объявить на пресс-конференции 8 июня.

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