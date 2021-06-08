Червиченко: надо было раньше дать Калошину под зад, он устроил себе маленький гешефт

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поддержал уход руководителя проекта VAR в России Леонида Калошина из Российского футбольного союза.



«Надо было раньше дать Калошину под зад. РФС затянул немного с его уходом. Калошин устроил себе маленький гешефт, потому что не может человек смотреть шесть мониторов и ошибаться. А если и ошибается, я в этом вижу предвзятость и коррумпированную схему. Поскольку Калошин возглавлял весь проект по VAR, можно думать, что возглавлял не только лицевую сторону, но и теневую. Помимо странных решений судей, которые они исполняли при помощи VAR, мы не должны забывать, что на эту систему выделяли деньги участники чемпионата. Были выданы обещания на супертехнику, которая будет независима от трансляции матча, а они брали и по картинке телеканала принимали решения. Опять же вопрос: где деньги? Несколько таких важных вопросов и предопределили решение об уходе Калошина.



Работу Хачатурянца за этот период оценю как хорошую, он молодец. Я знаю, что ему приходится нелегко. Все эти банды пишут на него письма в ФИФА, УЕФА и прочие комитеты, все сражаются за своё счастье и гнут свою линию. Вот в линии Хачатурянца нет любимчиков и кого-то привилегированного. Даже «Зениту» пришлось несладко, им в этом сезоне особо никто не помогал. Все были более-менее равноудалённые, кто-то где-то прихватывал, конечно, но это были в каком-то виде моменты личных договорённостей. А не так, как это иногда проходило, под флагом руководства. Могу только поаплодировать Хачатурянцу и пожелать удачи в битве. Ещё год-два и он очистит весь наш футбол от скверны», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.