Финский защитник Иванов: есть русские корни, но всегда хотел играть за сборную Финляндии

Защитник сборной Финляндии Роберт Иванов признался, что не задумывался о выступлении о за национальную команду России.
«Нет, никогда не думал об игре за сборную России. Я всегда хотел играть за Финляндию, тут родился, прожил всю жизнь. Понимаю, что родители всегда дома говорили по-русски, и действительно есть русские корни. Но для меня и моей семьи было большой мечтой, чтобы я играл именно за Финляндию. Они гордятся мной», — приводит слова Иванова Sport24.
Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной Финляндии на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Россией.
- 8 июня 2021
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