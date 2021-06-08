В Госдуме поддержали решение РФС обратиться в УЕФА из-за формы сборной Украины

Член комитета Государственной Думы РФ по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Дмитрий Свищёв прокомментировал решение РФС направить обращение в УЕФА из-за формы сборной Украины на Евро-2020.

«Однозначно, РФС делает всё правильно. Я бы внимательно посмотрел, почему вдруг УЕФА согласовывает или отвергает ту или иную форму. Я поддерживаю письмо РФС, сдаваться нельзя, надо внимательно следить за развитием событий. В УЕФА работают не дураки, любые свои решения и риски они оценивают. Когда принимаются решения глобального характера, семь раз отмерят и один раз отрежут. Почему именно в этой ситуации поступили так? У меня единственное мнение — давление извне. Там работают спортсмены, чиновники и юристы высочайшего уровня. Они понимают все перспективы. Поэтому только давление: либо со стороны Евросоюза, либо других мощных политических движений и стран, не входящих в Евросоюз, либо давление спонсоров. А спонсоры — это компании глобального характера, штаб-квартиры у них в основном с американскими корнями.



Мы превращаем красивейший спортивный турнир в политическую акцию. Это опасно, нельзя такое допускать. Сейчас мы открыли ящик Пандоры. И если они не одумаются, закончиться всё может плачевно в недалёкой перспективе.

На этой форме еле видны очертания их версии территории Украины. Вроде бы что в этом такого опасного? Однако это опасная вещь. А украинцам это только и нужно, они проиграли по всем фронтам: с газом ничего не получилось, проблемы с финансированием от Евросоюза, страшнейшая инфляция, экономика в плохом состоянии. Всё складывается не очень, вот они и пытаются попасть на волну хайпа», — сказал Свищёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.