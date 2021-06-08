«Шахтёр» купит у «Аякса» Лассину Траоре за € 10 млн

Донецкий «Шахтёр» договорился о трансфере нападающего «Аякса» Лассины Траоре, сообщает Voetbal International.

«Шахтёр» заплатит за форварда из Буркина-Фасо € 10 млн.

Ранее сообщалось, что игроком интересуется московский «Локомотив». Кроме того, итальянская «Аталанта» также проявляла интерес к буркинийскому нападающему. Сам футболист ожидает получить новые предложения.



Transfermarkt оценивает рыночную стоимость 20-летнего игрока «Аякса» в € 6,5 млн, его контракт с клубом истекает через год. Амстердамцы рассчитывали заработать на трансфере не менее € 10 млн.

Лассина Траоре сыграл за «Аякс» 31 матч, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. За сборную Буркина-Фасо он забил 5 мячей в 14 встречах.