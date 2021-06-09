Диего Льоренте заразился коронавирусом в расположении сборной Испании вслед за Бускетсом

У 27-летнего центрального защитника «Лидса» Диего Льоренте выявлено заражение коронавирусом в расположении сборной Испании. Об этом сообщает ESPN со ссылкой пресс-службы национальной команды.

Напомним, что вчера, во вторник, 8 июня, сборная Испании вышла на товарищескую встречу с Литвой (4:0) молодёжным составом, после того, как заболевание вследствие заражения коронавирусом было выявлено у футболиста «Барселоны» Серхио Бускетса, который немедленно был помещён на карантин.

При этом президент федерации футбола Испании отметил, что не исключает дальнейшего выявления заболевания у других представителей сборной.

Стало известно, что шесть футболистов — голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, хавбек «Сельты» Браис Мендес, футболист «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Форнальс и форвард «Лидса» Родриго Морено сформировали параллельный тренировочный пузырь, чтобы они могли быть дозаявлены на чемпионат Европы в случае необходимости.

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