Диего Льоренте заразился коронавирусом в расположении сборной Испании вслед за Бускетсом

У 27-летнего центрального защитника «Лидса» Диего Льоренте выявлено заражение коронавирусом в расположении сборной Испании. Об этом сообщает ESPN со ссылкой пресс-службы национальной команды.
Напомним, что вчера, во вторник, 8 июня, сборная Испании вышла на товарищескую встречу с Литвой (4:0) молодёжным составом, после того, как заболевание вследствие заражения коронавирусом было выявлено у футболиста «Барселоны» Серхио Бускетса, который немедленно был помещён на карантин.
При этом президент федерации футбола Испании отметил, что не исключает дальнейшего выявления заболевания у других представителей сборной.
Стало известно, что шесть футболистов — голкипер «Челси» Кепа Аррисабалага, защитник «Вильярреала» Рауль Альбиоль, полузащитник «Валенсии» Карлос Солер, хавбек «Сельты» Браис Мендес, футболист «Вест Хэм Юнайтед» Пабло Форнальс и форвард «Лидса» Родриго Морено сформировали параллельный тренировочный пузырь, чтобы они могли быть дозаявлены на чемпионат Европы в случае необходимости.
Не знаешь где смотреть матч Россия – Бельгия на Евро-2020? Приходи с друзьями в «Дом болельщика» сборной России от «Чемпионата» внутри легендарного Hard Rock Café в Москве. Всех гостей ждут подарки, настоящий рок-концерт, футбольный квиз и комментария матча от Кирилла Дементьева. Начинаем в 18:00! Вход свободный! Бронь столов: +7(499) 241-43-42.
- 9 июня 2021
-
03:21
-
02:36
-
02:26
-
02:00
-
01:46
-
00:57
-
00:41
-
00:22
-
00:19
-
00:11
-
00:02
- 8 июня 2021
-
23:58
-
23:39
-
23:35
-
23:06
-
22:59
-
22:54
-
22:40
-
22:32
-
22:30
-
22:13
-
22:09
-
22:04
-
22:03
-
22:00
-
21:36
-
21:25
-
21:16
-
21:05
-
20:56
-
20:54
-
20:23
-
20:22
-
20:19
-
20:03