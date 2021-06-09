Уругвай не сумел обыграть Венесуэлу в матче отбора к ЧМ-2022
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В Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» состоялся матч 6-го тура групповой стадии отборочного цикла к чемпионату мира – 2022 между сборными Венесуэлы и Уругвая, который завершился нулевой ничьей.
На 19-й минуте счёт в матче открыл венесуэльский форвард Хосеф Мартинес, однако взятие ворот было отменено после вмешательства VAR.
Уругвай, набрав 8 очков в 6 турах, занимает четвёртое место в группе. Венесуэла (4) – на предпоследнем, девятом, месте. Возглавляет таблицу сборная Бразилии (15), имеющая матч в запасе. За ней располагается Аргентина (14), а замыкает тройку Эквадор (9).
В следующем матче Венесуэла примет сборную Аргентины, а Уругваю предстоит сыграть на выезде с Перу. Обе встречи пройдут 2 сентября.
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