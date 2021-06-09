В Дании доказали, что риск заразиться коронавирусом на стадионе минимален

В Дании провели исследование по количеству заражённых коронавирусом на футбольных стадионах, которое продемонстрировало, что риск заражения – минимален. Об этом сообщает SPORT TV2.

Оценка результатов показала, что из 266 тыс. зрителей на матчах трёх ведущих футбольных лиг Дании этой весной заражены коронавирусом оказались лишь 60 человек (0,02%). Данные демонстрируют, что при использовании социальной дистанции, фиксированного расстояния между болельщиками и контролируемого передвижения зрителей риск заражения очень мал и фактически ниже, чем при передвижении в обществе в целом.

Ранее стало известно, что российским болельщикам, желающим попасть в Данию, было предложено сдать билеты, так как Россия попала в список стран повышенного эпидемиологического риска. Попасть в Данию россияне смогут только при наличии обосновательной причины. Посещение матчей Евро-2020 расценивается как туризм.

В Дании, на стадионе «Паркен» в Копенгагене, пройдут три матча Евро-2020, в том числе встреча Россия — Дания в заключительном туре группового этапа (21 июня). Также на арене состоятся игры Дания — Финляндия (12 июня) и Дания — Бельгия (17 июня).