В сборной Швеции диагностировали второй случай заражения коронавирусом перед Евро

После положительного теста на коронавирус у нападающего Деяна Кулушевски в сборной Швеции диагностировали заражение у второго игрока — Маттиаса Сванберга. Об этом сообщает Football Italia.

Кулушевски утром 8 июня сообщил медицинскому персоналу сборной, что почувствовал симптомы простуды. Футболист был проверен на коронавирус, и результат оказался положительным. Игрока изолировали от команды.

Позже на этапе разминки во время тренировки сборной Швеции Сванберг также почувствовал себя плохо, о чем сообщил медштабу. Его также сразу изолировали от команды, поместив в отель. Тест оказался положительным.

Сборная Швеции на Евро-2020 будет играть в группе А, где ей будут противостоять команды Испании, Польши и Словакии.