В сборной Швеции диагностировали второй случай заражения коронавирусом перед Евро
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После положительного теста на коронавирус у нападающего Деяна Кулушевски в сборной Швеции диагностировали заражение у второго игрока — Маттиаса Сванберга. Об этом сообщает Football Italia.
Кулушевски утром 8 июня сообщил медицинскому персоналу сборной, что почувствовал симптомы простуды. Футболист был проверен на коронавирус, и результат оказался положительным. Игрока изолировали от команды.
Позже на этапе разминки во время тренировки сборной Швеции Сванберг также почувствовал себя плохо, о чем сообщил медштабу. Его также сразу изолировали от команды, поместив в отель. Тест оказался положительным.
Сборная Швеции на Евро-2020 будет играть в группе А, где ей будут противостоять команды Испании, Польши и Словакии.
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