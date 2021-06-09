Нуну Эшпириту Санту возглавит «Кристал Пэлас»

Португальский специалист Нуну Эшпириту Санту станет главным тренером «Кристал Пэлас». Об этом в «Твиттере» сообщает журналист Николо Скира. По информации источника, с наставником уже согласован трёхлетний контракт.

Последним местом работы 47-летнего Эшпириту Санту был «Вулверхэмптон», который он возглавлял с 2017 года. До этого специалист тренировал «Порту», «Валенсию» и «Риу Аве». С Санту «волки» в первый же сезон вышли из Чемпионшипа в Премьер-лигу, где сразу же сумели закрепиться.

В завершившемся сезоне АПЛ «Вулверхэмптон» с 45 очками занял 13-е место. «Кристал Пэлас» с 44 очками остановился на 14-й строчке в турнирной таблице.

«Это был очень тяжёлый сезон, но то, как игроки работали, как реагировали на все трудности, которые, к сожалению, не обходили нас стороной, — даёт мне повод для гордости. С первого дня клуб оказывал нам всю необходимую поддержку, не было ни одного решения, которое мы бы не приняли вместе. Были диалог и уважение. Это останется навсегда», — сказал тренер перед уходом из «Вулвз».