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Гол Гризманна после удара через себя — в видеообзоре разгромной победы сборной Франции

Гол Гризманна после удара через себя — в видеообзоре разгромной победы сборной Франции
Михаил Рождественский
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Сборная Франции переиграла национальную команду Болгарии в товарищеском матче. Встреча проходила на стадионе «Стад де Франс» в Сен-Дени и завершилась со счётом 3:0.

На 29-й минуте первый гол французской команды после удара через себя и рикошета от защитника забил нападающий Антуан Гризманн. На 41-й минуте форвард Карим Бензема получил повреждение и не смог продолжить встречу. Вместо него на поле вышел нападающий Оливье Жиру. На 83-й минуте он удвоил преимущество французов, а спустя семь минут оформил дубль.

Евро-2020 должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля. Сборная Франция сыграет на групповом этапе Евро-2020 с национальными командами Германии, Венгрии и Португалии.

Видеообзор матча:

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